شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تلتقط صورا تذكارية على هامش الزيارة الطبية لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم والمصنفة الثانية لسيدات الاسكواش صورا تذكارية بصحبة والدها عاطف الشربينى على هامش تواجدها فى ألمانيا للاستشارة الطبية.

كانت نو رالشربينى قد أعلنت انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بسبب إصابة الركبة، التى تعانى منها البطلة المصرية منذ انطلاق الموسم الجارى.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هى ثانى بطولات الموسم التى تنسحب منها نور الشربينى بسبب إصابة الركبة بعد اعتذارها عن بطولة سان فرانسيسكو التى توج بها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ورنيم الوليلى.

كما تعتبر بطولة أمريكا ثانى البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجديد وأحد أكبر ثمانى بطولات فى لعبة الاسكواش، وتنطلق البطولة فى 5 أكتوبر الجارى فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبمجموع جوائز يصل إلى 371 ألف دولار.

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نور الشربينى كانت قد استشارت بعض الأطباء المصريين حول آلام الركبة ونصحوها بالمشتركة فى البطولات بشكل طبيعى، إلا أن زيادة الآلام دفعتها لاستشارة طبيب هولندى لينصحها بإجراء جراحة بسيطة.

وفضلت نور الشربينى استشارة طبيبها الألمانى، الذى كان قد أجرى لها جراحة فى الركبة قبل ثمانى سنوات لتتخذ القرار النهائى بالمشاركة فى البطولات، ومازال الموقف غامضا حول مشاركتها فى بطولة العالم التى تنطلق 24 أكتوبر الجارى فى ضيافة أهرامات الجيزة، ومن المقرر أن تحسم الشربينى موقفها غداً بعد الاستشارة الطبية.



نو رالشربيني في ألمانيا