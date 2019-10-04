فيديو.. تركى آل الشيخ يعلن عن 3 ملايين جنيه لـ3 فائزين بتوقع مباراة "ألميريا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني، عن مسابقة جديدة بشأن توقع نتيجة مباراة ناديه خلال مباراته المقبلة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الأحد 6 أكتوبر الجاري. وأذاع الفيديو المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"جائزة بثلاث ملايين جنيه لثلاثة فائزين، مليون جنيه لكل فائز". كما أضاف "تركى آل شيخ"، لازم تشيروا البوست وتنفذوا الشروط والجائزة للتوقع الصحيح حال فوز الميريا. Advertisements وجاء السؤال هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ديبورتيفو لاكورونيا القادمة 6 أكتوبر 2019 الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب. وحدد مالك نادي الميريا الإسباني، الشروط الواجب توافرها للفوز في المسابقة: 1. الإجابة الصحيحة على السؤال 2. عمل لايك وشير لهذا البوست 3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو عبر حسابات النادي الرسمية.

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