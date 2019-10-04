شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن مباراة الإنتاج: من الصعب أن تواجه ضحايا الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة على مبارة المقاولون والإنتاج الحربى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يستضيفها ملعب السلام فى الخامسة والنصف مساء غد السبت.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن رباعية الأهلى فى شباك الإنتاج ستصعب من مهمة المقاولون فى الجولة الثالثة، فالإنتاج يسعى لرد الاعتبار بعد الهزيمة التى تلقاها من القلعة الحمراء، كما كان الحال مع فريق سموحة، الذى خسر فى المباراة الأولى أمام الفريق الأحمر بهدف نظيف، ليتعادل مع المقاولون فى الجولة الثانية.

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وأضاف عادل أن الإنتاج الحربى لم يجهد لاعبيه خلال مباراة الأهلى بعد التأكد من ضياع الثلاث نقاط، حيث خاض الانتاج لقاء الأهلى وعينه على مباراة المقاولون العرب.

وأكد المشرف على فريق الكرة أن المباراة ستكون قوية تليق بالفريقين إلا أن ذئاب الجبل لن يتنازلوا عن أى نقطة فى سبيل تحقيق الهدف الرئيسى للفريق بالتواجد فى المربع الذهبى، مشدداً على أن الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس منح تعليماته للاعبين بضرورة عدم إهدار الفرص لتجنب ما حدث فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.