رجال الطائرة يخسرون أمام السامبا 3 / 1 فى مونديال اليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة من نظيره البرازيلى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان.
وجاءت نتائج الأشواط 25 /19، 25 /21، 25 /19، 25 /22.
ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو ڤيرميلون إلى تحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة بالمنافسة، فى ظل الدفعة المعنوية القوية التى حصل عليها اللاعبون بالفوز فى أول وثان الجولات من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.
واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الخميس.
يستكمل منتخب الفراعنة مواجهاتى كندا وروسيا يومى 5 ، 6 أكتوبر على التوالى فى مدينة ناجانو، قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين، وأخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.
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