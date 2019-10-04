شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً السبت بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تعد واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة رغم انسحاب نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات بسبب الإصابة فى الركبة، حيث تنتظر البطلة المصرية استشارة طبيبها الألمانى قبل العودة للمشاركة فى البطولات بشكل طبيعى.

وتسضيف فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية هذه البطولة بدءاً من 5 أكتوبر الجارى حتى الثانى عشر من نفس الشهر.

كان البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى.

أما الثنائى الأشهر الذى تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك فى نسخة 2017.

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وتمثل هذه البطولة الظهور الأول لكريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش.

ويشارك من مصر 26 لاعبا ولاعبة فى هذه البطولة بواقع 12 لاعبة بمنافسات السيدات، و14 لاعبا فى منافسات الرجال.

وجاءت قائمة المصريين المشاركين فى منافسات السيدات كالتالى:

رنيم الوليلى، يثرب عادل، هانيا الحمامى، نور الطيب، نوران جوهر، سلمى هانى، ميار هانى، مريم متولى، ندى عباس، روان العربى، نادين شاهين، زينا مكاوى.

وفى منافسات الرجال جاءت القائمة كالتالى:

على فرج، محمد الشوربجى، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، عمر مسعد، زاهد سالم، فارس الدسوقى، كريم على فتحى، كريم الحمامى، يوسف إبراهيم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، مازن هشام.