شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر عبد الغنى بعد تجدد إصابته فى الفوز على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك لاختبار طبى جديد على هامش استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، بعد غد الأحد، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى خضوع عبد الغنى لاختبار طبى جديد بسبب تجدد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية فى مباراة مصر المقاصة، التى جمعت الزمالك مع الفريق الفيومى بالأمس، على استاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد استعاد جهود عبد الغنى أمام المقاصة بعد فترة من الغياب عن الفريق الأبيض عقب الإصابة التى تعرض لها فى السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث تعرض لشد فى العضلة الخلفية أدى إلى ابتعاده عن الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى من الإصابة، ويتم تأهيله للتواجد أمام المقاصة قبل أن يشكو من آلام جديدة لكن سيخضع لاختبارا طبيا لتحديد موقفه من الاستمرار ضمن التشكيلة البيضاء أمام المقاصة.