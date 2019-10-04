شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يحذر مدافعى الطلائع من خطورة هجوم بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم فيه بتحقيق الفوز على بيراميدز، لحصد أول نقاط فى المسابقة محذراً من خطورة هجوم بيراميدز الذى سجل ستة أهداف فى مباراتين بالفوز على إنبى برباعية ثم الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف.

ويختتم غداً السبت فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمواجهة بيراميدز بالجولة الثالثة للدورى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ومن المقرر أن يعلن سيرجيو فارياس قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة بعد نهاية التدريب الأخير غداً.

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ويجهز فارياس الثنائى حسام باولو وناصر منسى لاعبا الفريق لقيادة خط الهجوم فى مباراة السبت أمام بيراميدز لخلافة عمرو جمال.

كما يجهز فارياس السنغالى تالا نداى مهاجم الطلائع للظهور فى مباراة بيراميدز بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين للفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وشهدت المباراة طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثانى بعد تعمده لمس الكرة بيده أمام مرمى إنبى، وأحرز هدف إنبى محمد شريف فى الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداى لطلائع الجيش فى الدقيقة 68.

وكان الطلائع قد خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأولى للدورى.