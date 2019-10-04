شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتدرب مع 6 لاعبين فى التتش تحت إشراف شعيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد شعيب سيكوك محلل الأداء بالأهلى، صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان، حيث شارك فى المران سبعة لاعبين هم: على لطفى، أحمد طارق سليمان، سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعة، محمد محمود، عمار حمدى.

واشتمل المران على فقرة بدنية فى الجيم وفقرة للتصويب على المرمى وانتهى بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

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ويختتم الأهلى عصر اليوم الجمعة تدريباته؛ استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر أن تقام عصر غد السبت، ووصلت بعثة الفريق إلى أسوان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة؛ للدخول فى معسكر مغلق وخوض المران الأخيرة قبل اللقاء.

ويدخل الأهلى المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز فى الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى الأسبوع الثانى من الدورى.