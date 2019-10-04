شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يعود لتدريبات الأهلى فى أسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك حسام عاشور لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى فى تدريبات الفريق اليوم الجمعة على استاد أسوان الرياضى.

ويعود اللاعب للانتظام فى التدريبات بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن مران الفريق أمس الخميس.

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أصبح عاشور بديلا جاهزا لدى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يتمسك بضم عاشور فى قوائم المباريات ويدفع به حسب سير اللقاء.

ويخوض الفريق مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق أسوان التى تقام ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى.