شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان يتحدث عن "درس" المقاصة لشباب الأهلى والاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان، المدير الفنى لفريق الناشئين بالنادى الأهلى مواليد 2004 أن فريقه مستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى الجولة المقبلة من بطولة الجمهورية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وأكد ريان أن مباريات الأهلى والزمالك دائماً ما تحظى بطابع خاص فى كل المراحل السنية، متمنيا أن يخرج اللقاء بشكل يليق باسم الناديين الكبيرين، مشيرا إلى أنه سيخوض المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ولا يفكر فى أى شىء غير ذلك.

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وتعليقاً على تعادل فريقه أمس الخميس مع مصر للمقاصة سلبياً قال ياسر ريان: التعادل ليس نتيجة جيدة بالنسبة لنا، خاصة أن المباراة كانت تقام على ملعبنا، والدورى ما زال طويلاً ولدينا فرص كثيرة للتعويض.

وتابع قائلاً: أنا لا أحمل اللاعبين المسئولية كاملة، لكنهم تعاملوا مع المباراة بنوع من التساهل، وشعروا بأنهم قادرون على تحقيق الفوز بعد النتائج التى حققوها فى المباريات السابقة.. وهذه المباراة ستكون درساً لنا سنتعلم منه لتفادى الأخطاء فى المباريات المقبلة.

وأضاف: بعيداً عن نتيجة المباراة، نحن نمتلك فريقا مميزا للغاية، وأنا أثق فى أنه سيكون من أفضل الأجيال فى الأهلى لما يضمه من عناصر جيدة وواعدة.. وهدفنا الرئيسى دائماً هو صناعة أجيال مميزة من اللاعبين القادرين على خدمة النادى الأهلى وهذا ما نسعى له باستمرار.