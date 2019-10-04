صلاح يسير على خطى دروجبا وإيتو في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، ليقود الفريق الأحمر لانتزاع فوز مثير (4-3) على ملعب "آنفيلد" بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقمّص صلاح دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه وهدفه الشخصي الثاني، ليمنح حامل لقب المسابقة انتصاره الأول في المجموعة، بعد خسارته الموجعة بثنائية نظيفة على يد نابولي في الجولة الأولى.

وبعد تسجيله هدفين أمام سالزبورج، أصبح صاحب الـ27 عاما ثالث لاعب إفريقي فقط يصل رصيده إلى 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا باستثناء التصفيات، بعد الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو.

صلاح سجل 20 هدفًا في 42 مباراة لعبها بمسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، بواقع 17 هدفًا مع فريقه الحالي ليفربول، هدفين مع بازل السويسري موسم (2013-14)، وهدف بقميص روما الإيطالي (2015-16).

كما اقترب صلاح بالـ17 هدفًا الذي سجلهم مع ليفربول من لاعب الوسط الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الفريق السابق الذي أحرز 21 هدفًا في تشامبيونزليج، كأفضل هدّاف للريدز في المسابقة القارية الأغلى بأوروبا.

وباحتساب الهدف الذي سجله صلاح في التصفيات المؤهلة أمام هوفنهايم، سيملك صلاح مع ليفربول 18 هدفًا في وصافة الهدافين التاريخيين لليفربول في المسابقة، خلف جيرارد صاحب الرقم القياسي برصيد 30 هدفا.

كما يعتبر الفرعون المصري ثاني هدافي ليفربول في دوري الأبطال على ملعبه "آنفيلد"، حيث أحرز 12 هدفًا في 13 مباراة بالمسابقة شاملة التصفيات، ليبتعد عن جيرارد (صاحب الـ18 هدفًا في آنفيلد) بفارق ستة أهداف.

يُذكر أن هذا الموسم (2019-2020) هو السادس لصلاح في دوري أبطال أوروبا، ليسجل حتى الآن 24 هدفا في 52 مباراة لعبها حتى الآن مع بازل وروما وليفربول، باحتساب العشر مواجهات التي خاضها بالتصفيات.

قائمة الهدافين الأفارقة في تشامبيونز ليج:

1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).

2- الكاميروني صامويل إيتو - 30 هدفا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).

3- المصري محمد صلاح - 20 هدفا (بازل، روما، ليفربول).

4- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفا (ليفربول).

4- الإيفواري سيدو دومبيا - 15 هدفا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).

4- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفا (بوروسيا دورتموند).

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج:

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 21 هدفا.

2- المصري محمد صلاح - 17 هدفا.

3- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفا.

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 14 هدفا.

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج على ملعب "آنفيلد":

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 14 هدفا.

2- المصري محمد صلاح - 11 هدفا.

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3- البرازيلي روبيرتو فيرمينو - 7 أهداف.

4- السنغالي ساديو ماني - 6 أهداف.

قائمة الهدافين الأفارقة في تشامبيونز ليج (شاملة التصفيات):

1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).

2- الكاميروني صامويل إيتو - 33 هدفا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).

3- المصري محمد صلاح - 24 هدفا (بازل، روما، ليفربول).

4- الإيفواري سيدو دومبيا - 19 هدفا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).

5- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفا (بوروسيا دورتموند).

6- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفا (ليفربول).

7- الكاميروني فينسنت أبوبكر - 14 هدفا (بورتو، باكشتاش).

7- الليبيري جورج ويا - 14 هدفا (باريس سان جيرمان، ميلان).

7- التوجولي إيمانويل أديبايور - 14 هدفا (موناكو، آرسنال، ريال مدريد، باشاكشهر).

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج (شاملة التصفيات):

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 30 هدفا.

2- المصري محمد صلاح - 18 هدفا.

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 15 هدفا.

3- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفا.

4- الويلزي إيان راش - 14 هدفا.

6- الإنجليزي تيري مكديرموت - 12 هدفا.

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج على ملعب "آنفيلد" (شاملة التصفيات):

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 18 هدفا.

2- المصري محمد صلاح - 12 هدفا.

3- البرازيلي روبيرتو فيرمينو - 8 أهداف.

4- السنغالي ساديو ماني - 6 أهداف.