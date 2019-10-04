الزمالك يحقق رقما غائبا في الدوري منذ 16 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق نادي الزمالك ما لم يحدث منذ أكثر من 16 عامًا بعد فوزه على كل من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بنفس النتيجة (1-0) في أول جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020).

وحصد الزمالك 6 نقاط من أول مواجهتين متتاليتين في الدوري المصري، وهو ما لم يحدث منذ 16 عامًا، وتحديدًا منذ موسم (2003-2004)، حين فاز وقتها على كل من غزل المحلة (5-0) والقناة (3-1) بأول جولتين.

وعلى مدار مشاركات الزمالك في الدوري منذ موسم (2003-2004)، لم ينجح الأبيض في حصد 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري بنظامها الحالي وليس بنظام المجموعتين حين أقيمت تلك النسخة بموسم (2012-13).

14 مشاركة منذ موسم (2004-05) حتى (2018-19) -باستثناء دوري الشهداء- لم يعرف خلالها الزمالك طعم الفوز في جولتين من الدوري المصري، قبل أن ينهي وصيف النسخة الماضية للمسابقة تلك العقدة هذا الموسم.

Advertisements

الزمالك في ذلك الوقت (موسم 2003-04) واصل نتائجه الإيجابية ليحقق سلسلة انتصارات دامت تسع مباريات آخرها أمام الأهلي والإسماعيلي بالفوز (1-0)، قبل أن تتوقف الانتصارات المتتالية بالتعادل مع إنبي (1-1).

إلا أن الزمالك تمكن من إنهاء المسابقة التي تكونت وقتها من 14 فريقا باحتلال صدارة الترتيب والتتويج بلقب الدوري، بفارق تسع نقاط عن غريمه النادي الأهلي، حيث جمع 68 نقطة من 21 انتصارًا و5 تعادلات دون هزيمة.

ويعتبر ذلك الرقم الغائب منذ 16 عامًا فأل حسن للزمالك المتوج بلقب الدوري 12 مرة، إذ يسعى الفارس الأبيض لاقتناص البطولة هذا الموسم، خاصةً بعدما حصد الأهلي اللقب للمرة الرابعة على التوالي بالموسم الماضي.

وكان الزمالك حصد لقب الدوري في موسم (2014-15) بفارق تسع نقاط عن الأهلي أيضًا، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين من المسابقة، حيث فاز على طلائع الجيش (6-1) قبل أن يتعادل سلبيا مع اتحاد الشرطة.

يُذكر أن الزمالك -الذي يتقاسم الصدارة حاليا مع بيراميدز والأهلي- يستضيف في الجولة المقبلة من المسابقة نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، قبل أن يلتقي أمام الفريق الأحمر في الجولة الرابعة بعد فترة التوقف الدولي.