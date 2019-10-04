مرتضي يعلن التقدم بـ16 بلاغًا ضد الأهلي وينتقد الإشادة بفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدمه بـ16 بلاغًا ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، لم يتعرض لاختبارات قوية في الدوري المصري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن في بيان رسمي يوم الثلاثاء الماضي مخاطبته لعدد من الجهات والهيئات الحكومية -بينها رئاسة الجمهورية- لحسم موقفها من تجاوزات مرتضى منصور.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الجمعة: "تقدمت بـ16 بلاغًا للنائب العام ضد مجلس الأهلي، الخطيب يحاول الاستقواء بالخارج واستدعاء منظمات أجنبية ضدي لإثارة الفتنة".

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وأضاف: "ميتشو مدرب الزمالك سيتعرض للانتقادات رغم فوزه في أول مباراتين بالدوري، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن رينيه فايلر أعظم مدير فني في العالم، لكنه واجه مَن بالدوري حتى الآن؟!"

وأتم قائلا: "فايلر فاز في الجولة الأولى على سموحة الذي لم يبدأ بحسام حسن نجم الفريق، أما مختار مختار مدرب الإنتاج واجه الأهلي في 22 مباراة ولم يحقق الفوز منذ ولادته على الأحمر وخسر 14 مباراة".

يُذكر أن الأهلي والزمالك يتقاسمان حاليًا صدارة الدوري المصري الممتاز (2019-2020) بعد فوز حامل اللقب على كل من سموحة والإنتاج الحربي، والأبيض على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بأول جولتين.