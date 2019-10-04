السعودية ستواجه فلسطين في رام الله ضمن التصفيات الآسيوية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منتصف ليل الخميس-الجمعة موافقته خوض مباراته ضد فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023 في كرة القدم “بمدينة رام الله في فلسطين”. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منتصف ليل الخميس-الجمعة موافقته خوض مباراته ضد فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023 في كرة القدم “بمدينة رام الله في فلسطين” وذلك “تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني”. ومن المقرر اقامة المباراة في 15 تشرين الاول/اكتوبر الجاري على ملعب فيصل الحسيني المجاور لمدينة القدس.

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