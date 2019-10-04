منتخب مصر يخسر أمام البرازيل في كأس العالم للكرة الطائرة

خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة في بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري .

قدم منتخب مصر أداء جيدًا خلال المباراة إلا أن قوة وخبرة لاعبي السامبا حسمت اللقاء لصالحهم ليتوقف رصيد مصر عند 6 نقاط بعدما حقق الفوز على كل من أستراليا وإيران في الجولتين الأولى والثانية

بنتيجة 3 / 1 أيضا.

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب كندا في الساعة الرابعة فجر غد السبت ، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

يشارك في البطولة 12 منتخبا وتلعب بنظام دوري من دور واحد بخوض كل فريق 11 مباراة فى 15 يوما ، ويحصل على أربعة أيام راحة خلال البطولة ، ويتوج باللقب المنتخب الأكثر حصدا للنقاش.

تضم البعثة 21 فردا برئاسة أحمد عبد الدايم ومعه 20 فردا ، بواقع 14 لاعبا ، و6 أعضاء الجهاز الفنى والطبى ، واللاعبون هم أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ، الهولندي جيدو مديرا فنيا ، وأحمد عاشور مدربا ، والدكتور أحمد سعودى طبيبا ، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى ، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية.