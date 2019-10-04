الشناوي يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي

ينتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على استاد أسوان الرياضي.
ويعود الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى بتدريبات خفيفة في الجيم أمس الخميس، في إطار التدريبات الاستشفائية عقبمباراة الإنتاج الحربي.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان على ملعبه غدا السبت في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة خلال الجولة الماضية.
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