حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاتصال بأحمد عبدالدايم رئيس اتحاد كرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب مصر المشارك بنهائيات بطولة كأس العالم المقامة حاليا باليابان قبل دقائق من انطلاق المواجهة الثالثة للفراعنة بالبطولة والتي جمعته مع المنتخب البرازيلي. وأوضح الدكتور أشرف صبحي في رسالته للاعبين والجهاز الفني أن الأداء والنتائج الذي يقدمه ويحقفه الفريق غير كثيرا من ملامح خريطة اللعبة على مستوى العالم مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات والمفاجآت بالبطولة التي استحوذ على اهتمام الشعب المصري بأكمله. بالبطولة والتي جمعته مع المنتخب البرازيلي. وأوضح الدكتور أشرف صبحي في رسالته للاعبين والجهاز الفني أن الأداء والنتائج الذي يقدمه ويحقفه الفريق غير كثيرا من ملامح خريطة اللعبة على مستوى العالم مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات والمفاجآت بالبطولة التي استحوذ على اهتمام الشعب المصري بأكمله. وأشار خلال الاتصال إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغ سعادته بما يقدمه الفريق متمنيا استمرار الأداء الجيد والنتائج الرائعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب لمنتخب الطائرة: خريطة اللعبة عالميًا تغيرت بسبب نتائجكم الرائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.