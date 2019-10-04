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ستاد أسوان يستضيف مران الأهلي

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على استاد أسوان في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادًا لمنافسات الأسبوع الثالث من بطولة

الدوري.

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه على الاستاد في نفس توقيت المباراة التي من المقرر

أن تقام في الثالثة عصر غد السبت.
وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أسوان صباح اليوم بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للدخول بمعسكر مغلق استعدادا للمباراة.
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