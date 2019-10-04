حسام عاشور ينتظم في مران الأهلي .. اليوم

يشارك حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضي.

ويعود اللاعب للانتظام في التدريبات بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق أمس

الخميس .

ويخوض الفريق مرانه الأخير في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة فريق أسوان التي تقام ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.