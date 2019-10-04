مران قوي للغائبين عن الأهلي في مباراة أسوان

قاد شعيب سيكوك، محلل الأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان.
وشارك في المران سبعة لاعبينهم: علي لطفي، أحمد طارق سليمان، سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعة، محمد محمود، عمار حمدي.
واشتمل المران على فقرة بدنيهفي الجيم وفقرة للتصويب على المرمى وانتهى بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أسوان بعدما سافر الفريق صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أسوان في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها غدا.
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