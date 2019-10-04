محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة اسوان

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام أسوان غدًا السبت ضمن الجولة الثالثةمن منافسات بطولة الدوري.
ويقوم فايلر بشرح بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، في إطار تجهيز اللاعبين؛ لتقديم عرض قوي وتحقيقالفوز والاستمرار في الانتصارات بعد تغلبه على سموحة والإنتاج الحربي خلال الجولتين الماضيتين من الدوري.
وكانت بعثة الفريق قد وصلت الى أسوان صباح اليوم بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادًا للمباراة.
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