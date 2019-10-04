أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت مرتبة ونتيجة الصراع بين عيسى حياتو وأحمد أحمد.
أضاف : "موقف الزمالك سليم تماما، وفاطمة سامورا المفوضة منالاتحاد الدولى لإدارة الاتحاد الإفريقي، تابعة لعيسى حياتو، وحتى الآن بينهم اتصالات ، لا داعى لتصفية الحسابات على حساب الزمالك، نحن لسنا طرفًا".
وأتم رئيس الزمالك «من المفترض أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يعلم جيدًا أن مصر فى حرب ضد الإرهاب، والجهات الأمنية حريصة على سلامة اللاعبين والطاقم التحكيمى وجمهور الفريقين.. ولدينا استعداد لإعادة المباراة ولا يوجد لدينا مانع» .
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: الزمالك لن يكون ضحية لخلافات الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.