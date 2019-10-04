مرتضى منصور: الزمالك لن يكون ضحية لخلافات الكاف

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت مرتبة ونتيجة الصراع بين عيسى حياتو وأحمد أحمد.

أضاف : "موقف الزمالك سليم تماما، وفاطمة سامورا المفوضة من

الاتحاد الدولى لإدارة الاتحاد الإفريقي، تابعة لعيسى حياتو، وحتى الآن بينهم اتصالات ، لا داعى لتصفية الحسابات على حساب الزمالك، نحن لسنا طرفًا".

وأتم رئيس الزمالك «من المفترض أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يعلم جيدًا أن مصر فى حرب ضد الإرهاب، والجهات الأمنية حريصة على سلامة اللاعبين والطاقم التحكيمى وجمهور الفريقين.. ولدينا استعداد لإعادة المباراة ولا يوجد لدينا مانع» .