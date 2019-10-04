فحص طبي لثنائي مصر المقاصة قبل السفر إلى الجونة

يخضع ثنائي فريق مصر المقاصة هاني سعيد والملجاشي بولان فوافي لفحوصات طبية، اليوم الجمعة، قبل السفر إلى الجونة. الجونة. واشتكى الثنائي من الإصابة في لقاء الزمالك، أمس، بالدوري وغادرا المباراة التي انتهت بفوز الفريق الابيض بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة . التي انتهت بفوز الفريق الابيض بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة . ويغادر فريق المقاصة، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة الجونة يوم الأحد بالدوري.

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