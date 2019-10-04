أحمد فتحي يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام أسوان

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على إشراك أحمد فتحي أساسياً في مباراةأسوان غداً بالدوري.
فضل فايلر إعادة محمد هاني لمقاعد البدلاءخاصة أنه حصل على إنذارين ومهدد بالغياب عن لقاء القمة ضد الزمالك حال حصوله على الإنذار الثالث في مباراة أسوان.
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