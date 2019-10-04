أحمد فتحي يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام أسوان

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على إشراك أحمد فتحي أساسياً في مباراة أسوان غداً بالدوري. أسوان غداً بالدوري. فضل فايلر إعادة محمد هاني لمقاعد البدلاء خاصة أنه حصل على إنذارين ومهدد بالغياب عن لقاء القمة ضد الزمالك حال حصوله على الإنذار الثالث في مباراة أسوان.

خاصة أنه حصل على إنذارين ومهدد بالغياب عن لقاء القمة ضد الزمالك حال حصوله على الإنذار الثالث في مباراة أسوان.

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