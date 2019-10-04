رياضة | مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة أسوان تدريبات قوية صباح اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك في المران سبعة لاعبين هم : علي لطفي، أحمد طارق سليمان، سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعة، محمد محمود، عمار حمدي.

وقاد شعيب شعيب محلل الأداء بالجهاز الفني مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان، والذي اشتمل على على فقرة بدنيه في الجيم وفقرة للتصويب على المرمى وانتهى بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان على ملعبه في ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري .

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.