رياضة | خبر سار للأهلي قبل مواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي قبل مواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم الثنائي حسام عاشور ومحمد الشناوي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الجمعة والذي سيقام على ستاد أسوان استعدادًا لمواجهة أبناء الجنوب.

وكان عاشور قد غاب عن مران الأمس بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، فيما اكتفى الشناوي بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت الى أسوان صباح اليوم بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.