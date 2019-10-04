رياضة | سواريز خارج قائمة منتخب أوروجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز خارج قائمة منتخب أوروجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستبدأ الإجازة الدولية الأخيرة ابتداءً من يوم الاثنين 7 أكتوبر ، ولكن على أوروجواي أن تلعب مباراتيها أمام بيرو بدون لويس سواريز.

حقق مهاجم برشلونة شكلاً في آخر مباراتين ، حيث سجل فوزًا في المباراة ضد خيتافي وإنتر ، لكنه سيبقى في برشلونة لضمان عدم تفاقم أي مشكلة موجودة وأعلن برشلونة أن سواريز سيبقى في ملعب التدريب للخضوع "للعلاج الطبي".

واستنادا إلى ما وصفه الجانب الكاتالوني بالتفصيل في بيانه الصحفي ، فإن قرار سواريز بعدم الانضمام إلى أوروجواي كان بمثابة اتفاق متبادل بين أطباء أوروجواي وأطباء برشلونة.

ومع ذلك ، لم يبلغ البلوجرانا أن سواريز سيغيب أو أنه سيغيب عن مباراة الأحد ضد إشبيلية في كامب نو.