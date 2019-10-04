رياضة | جوارديولا مهدد بعقوبة من الإتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا مهدد بعقوبة من الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتُهم بيرناردو سيلفا رسميًا بسلوك غير لائق من قِبل الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء بعد أن وجه اعلان عنصريًا إلى بنجامين مندي وبيب جوارديولا مهدد بالعقوبة أيضًا.

ودافع جوارديولا عن البرتغاليين بعد ذلك ، لكن اللاعب ما زال بإمكانه فرض ايقاف 6 مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا: "برناردو هو واحد من أكثر الناس جاذبيةً الذين قابلتهم فهو يتحدث أربع أو خمس لغات وهذه هي أفضل طريقة لفهم عقله المنفتح، مندي هو أحد أفضل أصدقائه ، فهو مثل أخيه، فالصورة لا تشير إلى لون بشرته".

"لقد التقط صورة لبنيامين عندما كان صغيرا وكانت متشابهة جدا،الآن ، يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كلمات المدرب وقد يواجه أيضًا إجراءات تأديبية".