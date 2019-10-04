رياضة | الأهلي يصل أسوان ويخوض مرانه عصر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصل أسوان ويخوض مرانه عصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أسوان استعدادًا لمواجهة أبناء الجنوب غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الثالية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد غادر مطار القاهرة صباح اليوم متجهًا إلى أسوان حيث قرر الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر خوض الفريق المران الأخير على ملعب أسوان.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس على ستاد مختار التتش عقب مواجهة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أول مباراتين بالدوري المصري بالفوز على سموحة بهدف نظيف، واكتساح الإنتاج بأربعة أهداف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان عصر غدٍ السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.