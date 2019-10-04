رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الثالثة.. صراع ثلاثي على القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الثالثة.. صراع ثلاثي على القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت الجولة الثانية تمسك فريقي الزمالك وبيراميدز بمواصلة الصراع على الصدارة مبكرًا مع الأهلي، بعدما حقق بيراميدز فوزًا صعبًا على طنطا بهدفين مقابل هدف، كما حقق الزمالك فوزًا بشق الأنفس على مصر المقاصة العنيد، بهدف دون رد، ليشهد جدول ترتيب الدوري المصري صراع ثلاثي مشتعل على القمة.
ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق منافسات الجولة كالتالي:
1- بيراميدز برصيد 6 نقاط.
2- الأهلي برصيد 6 نقاط.
3- الزمالك برصيد 6 نقاط.
4- المصري برصيد 4 نقاط.
5- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.
6- مصر المقاصة برصيد 3 نقاط.
7- طنطا برصيد 3 نقاط.
8- الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط.
9- الإنتاج الحربي برصيد 3 نقاط.
10- الإسماعيلي برصيد 3 نقاط.
11- حرس الحدود برصيد 2 نقاط.
12- أسوان 1 نقطة.
13- سموحة 1 نقطة.
14- وادي دجلة 1 نقطة.
15- طلائع الجيش 1 نقطة.
16- نادى مصر 1 نقطة.
17- إنبي 1 نقطة.
18- الجونة 0 نقاط.