مدرب أحمال جديد في الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الزمالك، وصول مدرب أحمال الفريق الجديد خلال الـ48 ساعة الجارية للانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة الصربى ميتشو، بعد الاستعانة باليونانى أنطونيو فى منصب المشرف على برنامج اللياقة البدنية بالنادى. ويأمل مسئولو الزمالك فى استكمال تشكيل جهاز الصربى ميتشو بعد انضمام مواطنه دوسان فى منصب المدرب العام وكذلك دراجان فى منصب مدرب حراس المرمى ويتبقى انضمام مدرب الأحمال الجديد. وكان الزمالك قد فاز مؤخراً على مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، ويرتبط الفريق الأبيض خلال الفترة الجارية بمواجهة نادى مصر، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز وذلك بعد غد الأحد.

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