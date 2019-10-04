شكرا لقرائتكم الأهلى ضد أسوان .. الشناوي يشارك فى التدريبات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ينتظم محمد الشناوى حارس الأهلي في مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على استاد أسوان الرياضي بعدما اكتفى بتدريبات خفيفة في الجيم أمس الخميس، في إطار التدريبات الاستشفائية عقب مباراة الإنتاج الحربي.
الشناوى كان قد تعرض لإصابة اثناء عملية الأحماء قبل لقاء الإنتاج الحربى الأخير ولكنه تحامل وشارك فى اللقاء بعد أن كانت هناك نية لدي الجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر فى الدفع بشريف إكرامى.
موعد مباراة الأهلى وأسوان
ويختتم الأهلي عصر اليوم الجمعة تدريباته، استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر أن تقام عصر غد السبت ، ووصلت بعثة الفريق الى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، للدخول في معسكر مغلق وخوض المران الأخيرة قبل اللقاء.
ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.
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