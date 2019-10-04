شكرا لقرائتكم حسام عاشور يعود لقيادة مران الأهلي استعداداً لأسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أصبح حسام عاشور، جاهز كبديل لدي الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يتمسك بضم حسام عاشور، فى قوائم المباريات ويدفع به حسب سير اللقاء، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير في الثالثة عصر اليوم، استعدادا لمواجهة فريق أسوان التي تقام ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.
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