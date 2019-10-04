شكرا لقرائتكم فارياس يطالب لاعبي الطلائع بتحقيق أول نقاط بالدوري أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لتحفيز لاعبيه على تحقيق الفوز على بيراميدز لحصد أول نقاط فى المسابقة محذراً من خطورة هجوم بيراميدز الذى سجل ستة أهداف فى مباراتين بالفوز على انبى برباعية ثم الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف .

ويختتم غداً السبت فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمواجهة بيراميدز بالجولة الثالثة للدورى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاحد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ومن المقرر أن يعلن سيرجيو فارياس قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة بعد نهاية التدريب الاخير غداً

ويجهز فارياس الثنائى حسام باولو وناصر منسى لاعبا الفريق لقيادة خط الهجوم فى مباراة السبت أمام بيراميدز لخلافة عمرو جمال.

Advertisements

كما يجهز فارياس السنغالى تالا نداى مهاجم الطلائع للظهور فى مباراة بيراميدز بعدما غاب عن المباراتين الماضتين للفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وشهدت المباراة طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثانى بعد تعمده لمس الكرة بيده أمام مرمى إنبى، وأحرز هدف إنبى محمد شريف فى الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداى لطلائع الجيش فى الدقيقة 68.

وكان الطلائع قد خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأولى للدورى.