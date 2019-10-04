شكرا لقرائتكم فايلر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة بعد مواجهة أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح السويسري رينيه فايلرلاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان غداً في الدوري، خاصة أن الأهلي ليس أمامه ارتباطات قريبة عقب مباراة أسوان.

ويلتقي الأهلي مع اسوان في الثالثة من عصر غداً بأسوان في الجول الثالثة لبطولة الدوري الممتاز التى خاض فيها الأحمر مباراتين حتى الأن أمام سموحة والإنتاج الحربي وفاز فيهما الأحمر بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي.

وتتوقف مسابقة الدوري عقب الجولة الثالثة بسبب معسكر المنتخب الأول الذى يخوض خلاله الفريق القومي مباراة ودية مع بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

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كما سيخوض المنتخب الأولمبي معسكراً خلال نفس الفترة إستعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبعد مباراة أسوان سيلعب الاهلي مع الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.