شكرا لقرائتكم المصرى يحيى ذكرى هدف مارادونا بورسعيد في شبيبة القبائل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت الصفحة: "صباحكم جميل كهدف نجم مارادونا بورسعيد ابراهيم المصري في شباك شبيبة القبائل الجزائري في المباراة التي أقيمت على ستاد المصري في مثل هذا اليوم من العام 2002 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي"
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