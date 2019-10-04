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المصرى يحيى ذكرى هدف مارادونا بورسعيد في شبيبة القبائل...

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جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر ذكرى هدف ابراهيم المصرى فى شباك شبيبة القبائل الجزائرى 

 

وكان المصرى قد افتتح مشواره بالدوري بالتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق ثم فاز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإضافة لتأهله لملحق الكونفدرالية بعد الاطاحة بماليندى بطل زنجبار بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 7-2 بمجموع المباراتين .

 

وكتبت الصفحة: "صباحكم جميل كهدف نجم مارادونا بورسعيد ابراهيم المصري في شباك شبيبة القبائل الجزائري في المباراة التي أقيمت على ستاد المصري في مثل هذا اليوم من العام 2002 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي"

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