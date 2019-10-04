“تردد قناة أون سبورت on sport على نايل سات “أكتوبر 2019” الناقلة مباريات الدوري...

نتابع معكم اليوم تردد قناة أون سبورت on sport والتي تعتبر من أشهر القنوات الرياضية المصرية والعربية، وتصنف من ضمن القنوات الرياضية ذات المحتوى الإعلامي الرياضي المتميز، وتبث قناة أون سبورت ترددها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات واسع التغطية، والذي يغطي بثه جميع البلدان العربية وإقليم الشرق الأوسط بأكمله.

المدار القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية والجودة 7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 HD 7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 SD

التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

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