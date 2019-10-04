شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية فى الإنتاج الحربى لإزالة آثار رباعية الأهلى قبل مواجهة الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسات نفسية مع لاعبيه للتخلص من الآثار السلبية لخسارة الفريق من الاهلى برباعية دون رد قبل مواجهة المقاولون العرب.

وطالب مختار لاعبى الإنتاج بغلق هذه الصفحة والتركيز على تحقيق انطلاقة مميزة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.

ويختتم اليوم الجمعة الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على استاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى.

من المقرر أن يعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج قائمة لاعبيه التى ستدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل، كما يجرى الجهاز الطبى لنادى الإنتاج الحربى جهوداً مكثفة لتجهيز باسم مرسى مهاجم الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدورى.

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وغاب باسم مرسى عن مواجهة نادى مصر ثم الأهلى فى مستهل رحلة فريق العجلات الحربية بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الإنتاج وأجرى جلسات علاجية، لكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، ويعول مختار مختار كثيراً على قدرات باسم مرسى فى تعزيز القوة الهجومية للإنتاج، لاسيما فى مواجهة الأهلى الذى نجح مهاجم الزمالك السابق فى هز شباكه بخمسة أهداف مع الفارس الأبيض بمباريات القمة.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام قبل أن يعود ويتلقى خسارة كبيرة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للمسابقة.