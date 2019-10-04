شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يشارك فى مران الأهلى اليوم بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمد الشناوى حارس الأهلى فى مران الفريق الذى يقام عصر اليوم على استاد أسوان الرياضى، بعدما اكتفى بتدريبات خفيفة في الجيم أمس الخميس، في إطار التدريبات الاستشفائية عقب مباراة الإنتاج الحربى.

الشناوى كان قد تعرض لإصابة أثناء عملية الإحماء قبل لقاء الإنتاج الحربى الأخير، لكنه تحامل وشارك فى اللقاء بعد أن كانت هناك نية لدى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر فى الدفع بشريف إكرامى.

ويختتم الأهلى عصر اليوم الجمعة تدريباته؛ استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر أن تقام عصر غد السبت ، ووصلت بعثة الفريق الى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق وخوض المران الأخيرة قبل اللقاء.

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ويدخل الأهلى المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.