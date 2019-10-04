شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نسر الأهلى يظهر على بوابات فرع مدينة نصر قبل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماع لبوابة الأهلى الجديدة التى سيتم افتتاحها بفرع مدينة نصر عصر اليوم بعد التجديدات والتطويرات التى حدثت فى على البوابة مع الاحتفاظ بالنسر واللون الأحمر الذى يميز الأهلى.

ويفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عصر اليوم الجمعة بوابات النادى العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها، والتى تبرز شخصية الأهلى، وسوف يتم تعميمها كنموذج أساسى على كل بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس.

ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلى من خلال التركيز على اللون الأحمر، وكذلك النسر الذى يمثل شعار النادى، وهو الأمر الذى تمت مراعاته عند عملية التصميم، وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية، حيث يتم دخول الأعضاء من خلال كارنيه العضوية، ولن يسمح للأعضاء الموقوفين بالدخول وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة.

وتتيح البوابات الجديدة ميزة أخرى تتعلق بالعملية الإحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الأعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الأمر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لمواجهة أى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادى، وتعد البوابات الجديدة للنادى الأهلى هى الأحدث فى مصر من نوعها وسوف يتم تعميمها على كل الفروع خلال الفترة القادمة.

Advertisements

ويأتى افتتاح بوابات النادى بمدينة نصر ضمن االخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التى اعتمدها مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية فى الـ30 من نوفمبر 2017، وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإنشائية الضخمة بفرع النادي بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة المنطقة الترفيهيه التى تعد هى الأكبر فى مصر , ومنطقة المطاعم الجديدة التى تضم 12 منفذا جديدًا؛ لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادى، وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإدارى لقطاع الناشئين، وتكييف صالة الكاراتيه، وتجديد الحمامات وفيما شهد مقر النادى بالجزيرة العديد من الإنشاءات؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء أسوار النادى، وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وإنشاء صالة تنس الطاولة، وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة، وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس، بجانب عدد من العيادات، وغرف الاستشفاء، التى تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى "الجيم" الذى تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة، ويشهد فرع النادى بالشيخ زايد أعمالا إنشائية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء البوابات والأسوار الجديدة وصالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداريًا ومجمع ملاعب اسكواش.

وحاليا يجرى العمل فى تلك الإنشاءات، وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذى يعد مستقبل النادى، فقد تم الانتهاء من إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء الفرع، وتم الانتهاء أيضًا من الرسومات الخاصة بالمرحلة الأولى التى تتضمن إنشاء المبنى الاجتماعى ومناطق جلوس الأعضاء والأسوار والبوابات، وملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإدارى لأكاديمية الكرة. ويجرى فى الوقت الحالى استخراج التراخيص للبدء فى عملية الإنشاء.