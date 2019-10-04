شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة المصرى تحيى ذكرى هدف مارادونا بورسعيد فى بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر ذكرى هدف ابراهيم المصرى فى شباك شبيبة القبائل الجزائرى وكتبت الصفحة : "صباحكم جميل كهدف نجم مارادونا بورسعيد ابراهيم المصري في شباك شبيبة القبائل الجزائري في المباراة التي أقيمت على ستاد المصري في مثل هذا اليوم من العام 2002 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي"

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