شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل وصول مدرب الأحمال الجديد بعد تغيير منصب أنطونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسؤولو الزمالك، وصول مدرب أحمال الفريق الجديد خلال الـ48 ساعة الجارية للانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة الصربى ميتشو، وذلك بعد الاستعانة باليونانى أنطونيو فى منصب المشرف على برنامج اللياقة البدنية بالنادى باستثناء الفريق الأول بناءً على رؤية ميتشو المدير الفنى للفريق.

ويرغب مسؤولو الزمالك فى استكمال، تشكيل جهاز الصربى ميتشو بعد انضمام مواطنه دوسان فى منصب المدرب العام وكذلك دراجان فى منصب مدرب حراس المرمى ويتبقى انضمام مدرب الأحمال الجديد.

وكان الزمالك قد فاز مؤخراً على مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، ويرتبط الفريق الأبيض خلال الفترة الجارية بمواجهة نادى مصر، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز وذلك بعد غد الأحد.