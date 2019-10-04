شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم انبى 2/6 فى تاريخ مواجهات الفريقين قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف سموحة نظيره إنبى على ستاد الاسكندرية فى تمام الثامنة مساء بمواجهة مثيرة يدخلها الفريقين بحثاً عن تحقيق أول فوز لهما بمسابقة الدوري الممتاز.

وخسر سموحة من الأهلى فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى الجولة الثانية للمسابقة بينما خسر إنبى من بيراميدز بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الأفتتاحية للإيجبيشن ليج ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى إطار مباريات الجولة الثانية .

وتقابل الفريقان 17 مرة؛ نجح الفريق السكندري بالفوز في ستة مواجهات، بينما فاز الفريق البترولي في مباراتين فقط، وتعادل في تسعة مبارايات.

وأحرز سموحة 22 هدفًا، في كل المواجهات التي جمعت بينهما، بينما أحرز إنبي 15 هدفًا.