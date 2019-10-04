شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلرعلى منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان غداً في الدوري خاصة وأن الأهلي ليس امامه إرتباطات قريبة عقب مباراة أسوان

ويلتقي الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر غداً بأسوان في الجول الثالثة لبطولة الدوري الممتاز التى خاض فيها الأحمر مباراتين حتى الأن أمام سموحة والإنتاج الحربي وفاز فيهما الأحمر بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي.

وتتوقف مسابقة الدوري عقب الجولة الثالثة بسبب معسكر المنتخب الأول الذى يخوض خلاله الفريق القومي مباراة ودية مع بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

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كما سيخوض المنتخب الأولمبي معسكراً خلال نفس الفترة إستعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبعد مباراة أسوان سيلعب الأهلى مع الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز.