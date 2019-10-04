شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف نص رسالة فايلر النارية للاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الانتعاشة يعيشها فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بعد تحقيق الفريق لـ5 انتصارات متتالية سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، آخرها كان تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المواجهة، التى أقيمت بينهما على ملعب السلام والتى جاءت فى ثانى مواجهات بطولة الدورى العام.

ووجه فايلر حديثه للاعبى الأهلى بعد الفوز على الإنتاج الحربى، وأثناء استعداد الفريق لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى الثالثة عصرا، والتى تأتى فى ثالث مواجهات الفريقين فى بطولة الدورى العام.

وتعاقد الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر فى بداية الموسم، خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى، بعدما فشل فى تحقيق دورى أبطال أفريقيا والخروج المهين أمام صن داونز.

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