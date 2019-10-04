شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: المقاولون لم يعدل عقدى بعد الترشح للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب أن عقده مع ذئاب الجبل لم يتم تعديله بعد الترشح لتدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية، أو حتى مع تردد أنباء عن مفاوضات الأهلى معه قبل التعاقد مع فايلر.

وقال النحاس، فى تصريحات صحفية، البعض يعتقد أننى مستمر مع المقاولون لأننى استفدت مادياً من النادى، لكن هذا لم يحدث إطلاقاً فعقدى مع المقاولون كما هو بعد ترشيحى لتدريب المنتخب أو حتى الأهلى.

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أضاف المدير الفنى لذئاب الجبل: قررت الاستمرار مع المقاولون العرب لتحقيق هدفي مع الفريق بالوصول إلى المربع الذهبي وبعد صلاة الاستخارة شعرت بالراحة النفسية للتواجد مع الفريق دون أن أتعرض لأي ضغط من الإدارة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإنتاج الحربى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها ملعب السلام فى الخامسة والنصف مساء غد السبت.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل فى المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.