شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 23 هدفاً فى الجولة الثانية من الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباريات الجولة الثانية من الإيجيبشن ليج بنهاية مباراة الزمالك ومصر المقاصة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وشهدت هذه الجولة تسجيل 23 هدفاً بواقع بواقع 12 هدفا لأصحاب الأرض مقابل 11 هدفا للضيوف، وشهد الشوط الأول تسجيل 13 هدفا، مقابل 10 أهداف فى الشوط الثانى.

واحتسبت 6 ركلات جزاء فى هذه الجولة وسددت جميعاً بنجاح، ويعد النادى المصرى البورسعيدى هو الفائز الأكبر حيث احتسبت لصالحه 3 ركلات جزاء فى لقاء الإسماعيلى عن طريق الحكم جهاد جريشة.

شاهد أهداف الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز ..

وادى دجلة 2-2 حرس الحدود

إنبى 1-1 طلائع الجيش

المقاولون العرب 2-2 سموحة

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نادى مصر 0-0 اسوان

الاتحاد السكندرى 1-0 الجونة

المصرى البورسعيدى 3-1 الإسماعيلى

الأهلى 4-0 الإنتاج الحربى

بيراميدز 2-1 طنطا

الزمالك 1-0 مصر المقاصة