شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن تألق الأهلي مع فايلر.. ومحللي التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، طالبه خلالها بالتدخل لإنهاء فقرات تحليل التحكيم في البرامج التلفزيونية.

جاء ذلك تعليقًا على الجدل التحكيمي الذي أثير بعد مباراة الزمالك والمقاصة، بشأن أحقية الأخير بالحصول على ركلتي جزاء، وتأكيد الحكم السابق أحمد الشناوي ذلك، على قناة أون سبورت.

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وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الزمالك اليوم»: «بقول للأستاذ عمرو الجنايني، عاوز المسابقة تنجح يبقى مفيش تحليل للحكام في الاستوديهات، هما دول اللي بيثيروا الجماهير، هو لما واحد يمسك الكرة بإيديه اسمه أحمد سامي في ماتش المقاصة، متحسبتش ضبرة جزاء، ولكن لما اتنين بيجروا جنب بعض وواحد زق واحد شوية كده ووقع عليه تبقى ضربة جزاء يا شناوي ».

وعن فوز الفريق، قال مرتضى منصور: «ببارك للفريق والمدير الفني وللجماهير، لأول مرة من 2004 الزمالك يبدأ الدوري بفوزين وراء بعض، وطبعا ميتشو هايتشتم، ومدرب الأهلي فايلر يبقى أعظم واحد في الدنيا».

وأضاف: «هو فايلر لعب مع مين، الإنتاج الحربي وسموحة، أحرف لاعب في سموحة حسام حسن، لم يبدأ الماتش، ومختار مختار (مدرب الإنتاج)، لعب 22 ماتش أمام الأهلي مكسبش ماتش واحد».