شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو بعد الفوز على المقاصة: واجهنا منافس قوي ومنظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، على الفوز الذي حققه الفريق على مصر المقاصة، قائلًا إن الأبيض تغلب على منافس قوي ومنظم.

وقال ميتشو عقب المباراة، إن المنافس اعتمد على التأمين الدفاعي، واللعب على المرتدات، مشددا على أن المباراة لم تكن سهلة، وخاصة في الشوط الأول، الذي لجأ فيه المقاصة للدفاع المحكم من وسط الملعب .

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وتابع ميتشو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «حينما أحرزنا الهدف حاول المقاصة الهجوم، ولجأنا للتأمين لضمان الفوز، وحاولنا الارتكاز بالكرة في وسط الملعب، ونجحنا في الخروج بهذا الفوز».

وعن تغيير إمام عاشور، أكد ميتشو أنها كانت رغبة فنية، لبداية الهجوم من الوسط ومن جانبي الملعب، وكذلك للحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في الفم.

وحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد على المقاصة، سجله زيزو، ليتقاسم الفريق صدارة الدوري مع الأهلي وبيراميدز برصيد 6 نقاط.