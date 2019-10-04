شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه في أسوان عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الجمعة في أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها المقرر لها عصر السبت، على استاد أسوان ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

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واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

واختار رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة من 23 لاعبًا لمباراة أسوان، ضمت كل من:شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي في أول جولتين.